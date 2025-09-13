La Secretaría de Educación de Córdoba inauguró oficialmente los Juegos Deportivos y el Encuentro Folclórico y Cultural del Magisterio 2025, en su fase departamental, este viernes 12 de septiembre.

El certamen que busca destacar el talento de los docentes en el ámbito del deporte y la cultura y fortalecer el compañerismo gremial, convocó a 400 maestros y maestras de los 30 municipios del departamento.

Jennys Yances, la secretaria de educación, en nombre del gobernador Erasmo Zuleta Bechara, dio apertura al encuentro en el Centro de Convenciones de Montería, destacando el compromiso del gobierno departamental en el bienestar del gremio docente.

gobernación de Córdoba/Cortesía

“Nuestros maestros y maestras están trascendiendo en su labor, qué bueno que sus estudiantes aprendan esto de ustedes, no solo a ser formadores en las aulas sino también siendo portadores de nuestra cultura y embajadores del talento que tenemos en el ámbito deportivo”, expresó Yances.

En la apertura, la gobernación de Córdoba entregó la dotación a los equipos de fútbol masculino, fútbol sala masculino y femenino, voleibol masculino y femenino, baloncesto masculino y femenino.

Al igual que la fase deportiva también se desarrolló la cultural, en la que los docentes participaron en las modalidades de pintura, danza, música, teatro y oralidad.

Con el inicio de las competencias deportivas y culturales, los docentes de Lorica, Sahagún, Montería y los 27 municipios no certificados de Córdoba demostraron que el magisterio no solo enseña en las aulas, sino que también inspiran a sus estudiantes en otras actividades además de las académicas.