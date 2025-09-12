La administración Municipal de Sincelejo a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Rural, viene apoyando iniciativas que redundan en beneficio de la población vulnerable.

En esta oportunidad impulsan y acompañan la constitución de huertas hortícolas en los corregimientos San Antonio y Chochó. Los funcionarios del gobierno municipal acompañan además con asesorías permanentes la siembra de hortalizas y frutales, en aras de garantizar la seguridad alimentaria de estos territorios.

Jorge Torres Támara, funcionario de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Rural, manifestó que están prestando asistencia técnica en la siembra de semillas, para luego, una vez germinadas, trasladar las plantas de col, ají pimentón, cilantro, ají dulce y pepino a la tierra para que continúen su desarrollo o crecimiento normal.

Juliana Arroyo, integrante de la Fundación Afrocolsucre, agradeció al alcalde Yahir Acuña Cardales por todo el apoyo brindado en este proyecto que les garantiza alimentación para ellos y sus familias.