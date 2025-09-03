La Asamblea Departamental de Córdoba aprobó la iniciativa presentada por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara que modifica el destino del 15% del impuesto de registro para fortalecer el acceso, la permanencia, la calidad y el bienestar de los estudiantes de educación superior en el departamento.

Lea más: Capturan a hombre que habría abusado sexualmente de sus dos hijas en Ayapel, Córdoba

En el presupuesto, este porcentaje estaba destinado únicamente al Fondo para la Universidad de Córdoba. Ahora, gracias a esta aprobación, su alcance se amplía para hacer inversión en infraestructura educativa, programas académicos y fortalecimiento de carreras profesionales, técnicas y tecnológicas.

“Este proyecto es un paso histórico porque permitirá que más jóvenes cordobeses no solo ingresen a la universidad, sino que también cuenten con las garantías para permanecer, graduarse y transformar su futuro. Se garantiza que el acceso llegue a quienes más lo necesitan, especialmente a los jóvenes que migran de los municipios y encuentran mayores dificultades para competir con quienes vienen de las zonas urbanas”, sostuvo el diputado Gabriel Moreno, ponente de la iniciativa.

Ver más: En Córdoba fortalecen la lucha contra la malaria

Los estudiantes celebraron la aprobación de la iniciativa, destacando que es un aporte directo a la dignificación de la educación superior.

“Gracias a estas medidas tendremos más oportunidades reales de continuar con nuestros estudios y mejorar nuestra calidad de vida. La educación es la herramienta más poderosa que tenemos para progresar. Más recursos significan más jóvenes accediendo a la educación. Muchas gracias, Gobernador, por impulsar estas acciones que fortalecen nuestra universidad y nuestro futuro”: Andrés García, estudiante de Derecho de la Universidad de Córdoba.