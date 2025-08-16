Toda una fiesta se vivió en el municipio de San Bernardo del Viento, Córdoba, con la entrega del nuevo y moderno Centro de Vida ‘Vientos de Sabiduría’.

Leer más: En Córdoba proyectan contar con un banco de maquinaria para cada subregión

La obra, que es un espacio diseñado para garantizar atención integral y mejorar la calidad de vida de las personas mayores del municipio, fue entregada por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara.

En este lugar los abuelos tendrán atención médica, psicológica y nutricional, además de zonas de recreación, actividades lúdicas y espacios seguros para el encuentro y la integración.

Gobernación de Córdoba/Cortesía

“Nuestros abuelitos son el mayor tesoro de sabiduría que tenemos como sociedad. Las obras de infraestructura son importantes, pero más valiosas son aquellas que hacemos pensando en el bienestar de la gente”, destacó el mandatario.

Le puede interesar: Se conocen nuevos detalles sobre caso de bebé recién nacida abandonada en basurero de Montería

En este mismo acto lanzaron oficialmente el programa ‘Maestros de Vida’, que beneficiará a 900 personas mayores en 19 municipios de Córdoba, y a través del cual entregarán paquetes nutricionales, ropa, calzado y kits de aseo, a los abuelos, además de ofrecerles talleres de emprendimiento, jornadas deportivas y culturales, atención médica y psicológica, y cursos de formación.

Gobernación de Córdoba/Cortesía

El gobernador anunció la dotación completa del Centro de Vida para su óptimo funcionamiento.