El gobierno departamental de Córdoba trabaja en la constitución de cuatro bancos de maquinaria amarrilla, uno para cada subregión que lo compone.

El anuncio lo hizo el gobernador Erasmo Zuleta Bechara desde el corregimiento Las Flores, en el municipio de Lorica, donde supervisó las obras de intervención de vías terciarias que tienen por objeto mejorar la conectividad, además de mitigar los riesgos en las épocas de lluvias.

Informó además que entre el 2024 y lo corrido del 2025 han intervenido, con la maquinaria con la que cuentan, más de 96,5 kilómetros en zonas urbanas y rurales, priorizando corredores estratégicos para la movilidad y el transporte de productos agrícolas, entre ellos el tramo Ralito – Corinto y Bonito Viento, en Tierralta; Villanueva - Palma de Vino, en Valencia; Ranchería – Los Galanes - El Corozo, en Sahagún, y Bella Cohita – Nicaragua – Barranquillita - Corpa Arriba - Corpa Abajo - El Dorado – Pueblito, en Moñitos. En Lorica las obras acaban de iniciar.

También han realizado obras de mitigación de riesgos por inundaciones en zonas rurales de los municipios de Tierralta y Montería, entre otros.