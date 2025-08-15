Desde el municipio de San Bernardo del Viento el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, anunció que la administración ya cuenta con los recursos para ejecutar la intervención de más de 70 kilómetros de la vía Chinú-Lorica-San Bernardo del Viento-Moñitos, corredor clave para la conectividad y el desarrollo del territorio.

Ante esto le hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Ministerio de Transporte para que le impriman celeridad a la emisión del concepto técnico del mencionado proyecto vial y así poder iniciar la licitación de la estratégica obra para el departamento.

“Esta no es una petición de Erasmo, es una petición de la comunidad. Gracias a las regalías y al compromiso de todos los cordobeses, ya tenemos asegurados los recursos para ejecutar la vía completa. Ahora necesitamos que el Ministerio nos dé luz verde para empezar”, expresó el mandatario cordobés.

La carretera, de más de 70 kilómetros, es responsabilidad del Gobierno Nacional, pero desde hace décadas los habitantes de la zona esperan una intervención que solucione el mal estado de la misma que tiene su radio de acción en 10 municipios e impacta en más de 400 mil habitantes. Además es una zona turística.

“Queremos que nuestra región siga creciendo, pero con vías en este estado no es posible. Esta obra es vital para que el turismo y la economía local sigan desarrollándose”, puntualizó el gobernador Erasmo Zuleta Bechara.