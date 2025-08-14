La pavimentación de 2,8 kilómetros de vía que conectarán el corregimiento La Culebra, del municipio de Cotorra, con su zona urbana y a la vez con San Pelayo y Chimá, será una realidad.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, le entregó a la alcaldesa María Eugenia López y a la comunidad de La Culebra, un cheque simbólico que representa los cerca de 10 mil millones de pesos para la obra que se traduce en un aporte significativo al sector agrícola.

Además del pavimento rígido la obra contará con bordillos, cunetas y señalización vial, y beneficiará directamente a más de 10 mil habitantes, en su mayoría campesinos dedicados al cultivo de plátano, maíz y yuca, que tendrán una vía en excelentes condiciones y segura para transportar sus productos.

“No vengo a que me den las gracias, vengo porque soy su gobernador y mi compromiso es trabajar por ustedes. Me siento muy contento. Quiero ser recordado como el hombre que puso a Córdoba a otro nivel”, dijo el mandatario de los cordobeses durante el acto público en el que fue recibido con décimas y aplausos por la comunidad.

A su turno la alcaldesa de Cotorra, María Eugenia López, destacó el impacto regional de la obra, pues a su juicio “este proyecto traerá desarrollo, oportunidades y bienestar para Cotorra y municipios vecinos”.