El gobierno departamental hace presencia en los municipios cordobeses donde se han registrado afectaciones por las lluvias en las últimas horas. Así lo confirmó Henry Licona, director técnico y ambiental de Riesgo del departamento, quien ha estado recorriendo varios territorios donde se han reportado inundaciones en los últimos días.

Una de las inspecciones la realizaron en el municipio de Puerto Escondido, en la vereda Aguas Vivas, donde alrededor de 80 familias resultaron afectadas por el desbordamiento de la quebrada El Bruno.

En total, son 400 familias aproximadamente damnificadas en la zona rural de este municipio costanero.

“Acá (en Aguas Vivas) hubo la mayor afectación, donde más de 80 familias aproximadamente fueron las afectadas por el desbordamiento de la quebrada. A pesar de las torrenciales lluvias que se han presentado en los últimos días, el área urbana del municipio de Puerto Escondido no presenta ninguna afectación hasta el momento”, señaló Licona.

Por su parte, Féder Ballesteros, coordinador municipal de gestión de riesgo de Puerto Escondido, sostuvo que la principal afectación está en la vereda Aguas Vivas, pero también está afectada la cabecera corregimental de El Silencio, en la vereda Plan Parejo, la vereda Zabalito y la vereda Piñalito, estas últimas pertenecientes a los corregimientos de Morindó Las Mujeres y El Pantano.

Desde la gobernación reiteran el llamado a las autoridades de todos los municipios del departamento que se están viendo afectados por las lluvias torrenciales que han ocasionado inundaciones y desbordamientos de quebradas o arroyos para que realicen la caracterización de los damnificados.

“Es necesario que se levanten los censos y que se haga la evaluación de daño y el análisis de necesidades, que son las herramientas que se requieren para poder obtener las ayudas humanitarias para ir resolviendo todas estas situaciones que se están presentando en los territorios, seguimos adelante levantando los censos”, puntualizó Licona.