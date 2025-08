El surfista cordobés Darío González hizo valer su calidad de local y se subió este martes 5 de agosto al pódium en la primera parada de la Copa América de SUP 2025 que se realizó en las playas de Pompeya, en San Bernardo del Viento.

Este escenario fue la primera parada de la Copa América de SUP 2025, evento internacional que reúne a más de 45 surfistas de alto rendimiento de nueve países, en las modalidades Open, Máster y Junior de Stand Up Paddle Surf (SUP Surf).

El deportista cordobés Darío González, apoyado por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara a través de Indeportes Córdoba, ocupó el tercer lugar en la categoría Junior, consolidándose como una de las jóvenes promesas del surf colombiano. Él es medallista nacional en pruebas de SUP Race, pues representó recientemente a Córdoba y a Colombia junto a otros talentos destacados de la región.

Los surfistas cordobeses han sido acompañados por el director de Indeportes Córdoba, Luis Aldana Dumar, quien reiteró el compromiso institucional con el fortalecimiento del deporte.

“Seguimos posesionando el deporte en el Departamento de Córdoba. Venimos a hacer un acompañamiento especial a dos deportistas que no solo estarán representando a nuestro departamento, sino a toda Colombia. Agradecemos al Ministerio del Deporte, a la Federación Colombiana de Surf y especialmente al gobernador Erasmo Zuleta por seguir creyendo en el deporte del Departamento de Córdoba”, sostuvo el directivo.