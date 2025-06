La libertad por vencimiento de términos que el Juzgado Segundo Promiscuo de Sahagún, Córdoba, con funciones de control de garantías, le concedió la mañana de este martes 10 de junio a Cristian Petro Almanza y Juan Soto Garcés, presuntos autores de la masacre de Chimá que dejó tres fallecidos, no cayó bien en la sociedad.

A las voces de rechazo de los familiares de las víctimas, entre ellas la de la esposa del ganadero y empresario sincelejano Esteban Rafael Urueta González, que a través de redes sociales se pronunció, se han sumado muchas más, una de ellas fue la del gobernador cordobés Erasmo Zuleta Bechara.

Incluso, al término de la audiencia que fue virtual, hubo una ciudadana que estaba conectada y que abrió el micrófono para expresar su indignación. Eso mismo había hecho el 26 de mayo cuando dicha diligencia fue suspendida.

En esta ocasión la joven viuda de Urueta González aseguró en sus redes sociales que: “Hoy espero en la justicia divina y con dolor me atrevo a decir que la justicia terrenal y el sistema jurídico ya nos falló”.

A su vez recordó que hoy se cumplen “Nueve meses en que la vida me sacudió y me llevó a confrontar una realidad que jamás imaginé … una tragedia que apagó parte de mi vida y la de mis hijos … A veces la vida no avisa. Cambia de un momento a otro. Lo que ayer parecía seguro, hoy ya no es. Pero también he descubierto que toca empezar de nuevo así sea con dolor, mientras tenga fe, siempre habrá un camino”.

Por su parte el mandatario del departamento de Córdoba indicó que la noticia de la liberación de los presuntos asesinos de Esteban Rafael Urueta González, Freddys Manuel Beleño Acosta y Gerardo Marzola Coronado, le produjo indignación y tristeza.

“Como Gobernador, no puedo guardar silencio ante una decisión judicial que, por vencimiento de términos, hiere profundamente la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. Es inaceptable que crímenes tan crueles queden impunes por fallas procesales”.

Agregó que acompaña a las familias de las víctimas en su dolor, y “comparto su frustración e impotencia. Hoy más que nunca, debemos exigir un sistema judicial que esté a la altura del clamor ciudadano por justicia y verdad”.

Finalmente Zuleta Bechara reitera que “la vida humana no puede perder valor por vacíos en el trámite judicial. ¡Córdoba merece justicia. Las víctimas merecen justicia. Sus familias merecen paz!”.