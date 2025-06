Un incremento del 2% en la movilidad-en comparación con la que hubo para la misma fecha en el 2024-se registró en las vías del departamento de Córdoba durante el puente festivo de la ‘Ascensión del Señor’.

De acuerdo con el reporte entregado por la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Córdoba, al término de la tarde de este lunes 2 de junio se habían movilizado por las vías 120 mil 409 vehículos, mientras que en la vigencia anterior fueron 117 mil 565.

En Córdoba salieron 57 mil 517 vehículos e ingresaron 62 mil 892. A pesar de los esfuerzos, se reportó un accidente de tránsito (clase volcamiento), en la vía nacional Caucasia-Planeta Rica km 33, en el que una persona falleció.

Además, hubo una reducción del 100% en cuanto a los lesionados (6 en el 2024 vs 0 en el 2025).

El Departamento de Policía Córdoba desplegó todos sus esfuerzos en los corredores viales garantizando la seguridad de los usuarios.

Gran parte del éxito del dispositivo de seguridad le fue atribuido a los planes de prevención y control ubicados sobre los tramos viales del país, “de tal forma que se hizo necesario sancionar a 104 conductores que se desplazaban de manera inadecuada, 31 por no portar la licencia de conducción, 31 por no usar el casco de seguridad, 11 por no cumplir con las condiciones técnicas y mecánicas para una conducción segura, y 30 por otras infracciones”, reportó la institución en Córdoba.

Hubo 26 campañas pedagógicas de educación vial que impactaron en 1.580 personas, entre ellos conductores de vehículos y motocicletas, y otros actores viales.