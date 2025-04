En Villa Nueva, población del municipio de Valencia, en Córdoba, donde la cruel violencia dejó cientos de víctimas, las autoridades departamentales conmemoraron este miércoles 9 de abril el Día Nacional de la Memoria y solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado.

El gobernador de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Erasmo Zuleta Bechara, fue el encargado de liderar la emotiva jornada en el corregimiento de Villa Nueva, al que también llegaron víctimas, líderes comunitarios y habitantes del corregimiento de Mejor Esquina, Buenavista, que es un territorio símbolo de resistencia tras la masacre de los años 90.

La jornada inició con la visita a la Institución Educativa de Villa Nueva en la que hubo un acto simbólico encendiendo velas en el mural de la Memoria y luego el mandatario y la comunidad rindieron homenaje a las víctimas con una ofrenda floral.

“Pido perdón en nombre del Estado colombiano. Más de 60 años de conflicto han dejado cicatrices profundas, pero nuestro deber es trabajar por la reparación real, por la memoria y por la no repetición. Soy un hombre de este departamento, orgulloso de ser cordobés. Lo mejor que tenemos es nuestra gente. Hoy quiero saludar a todos ustedes, agradecerle a Dios por la vida de nuestras familias, de todos los habitantes de este departamento, y reafirmar que no están solos”.

Recalcó que la violencia que ha marcado a Córdoba y al país, tiene su raíz en la desigualdad, la falta de oportunidades y la ausencia histórica del Estado en muchas zonas, por eso en un gesto que fue más allá del protocolo, reafirmó su compromiso con las comunidades con acciones concretas, realizó la firma protocolaria del cheque por 1.400 millones de pesos para la construcción de una placa deportiva cubierta en el corregimiento de Mejor Esquina, Buenavista, para fomentar la práctica del deporte, el arte y la cultura como herramientas de transformación y prevención de la violencia en niños y jóvenes.

Gobernación de Córdoba

Anunció también la construcción de la vía Villa Nueva - Guasimal – Valencia, que ya está formulada y será iniciada en su período de gobierno con cofinanciación del Gobierno Nacional.

“Esta vía la iniciamos porque la iniciamos. Lo hacemos con los recursos de los cordobeses porque sabemos lo que significa conectar al Alto Sinú con Montería y con el mundo a través de los puertos de Urabá. Córdoba no puede seguir esperando. Este es un pueblo productor de cacao, miel, plátano, yuca, madera, maíz. Necesitamos sacar esa riqueza al mundo, pero si no hay vía, no hay oportunidades”, afirmó el gobernador.

Adicionalmente, propuso una alianza solidaria entre las comunidades de Villa Nueva y Guasimal, donde unos tienen el tractor y otros la tierra, para avanzar en procesos productivos con apoyo directo de la Gobernación.

También informó que gestiona predios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para entregarlos a los campesinos, y que una vez las tierras estén disponibles, el gobierno departamental pondrá los recursos para hacerlas productivas.

Finalmente, recordó que la administración avanza en un convenio con la Fundación Miguel Ángel Borja, que beneficiará a 320 niños del departamento con formación deportiva en fútbol, incluyendo 40 niños de Villa Nueva.

En el evento estuvieron los alcaldes de Valencia y San Pedro de Urabá (Antioquia), diputados, concejales, líderes de Juntas de Acción Comunal, consejeros de paz, representantes de la Mesa de Víctimas, Defensoría del Pueblo, Agencia Nacional de Tierras, Unidad para las Víctimas, entre otras instituciones.

“No venimos a hacer un acto para tomarnos una foto. Lo que venimos es a escucharlos y a cumplirles. Esta zona ha esperado por años y hoy vamos a responder con hechos y no con palabras”, puntualizó el mandatario cordobés.