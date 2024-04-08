Cuatro hombres incineraron en la mañana de este lunes 8 de abril un carro compactador de la empresa de Servicios Ambientales de Córdoba, Seacor S.A.S. E.S.P.

El atentado, que por primera vez las autoridades lo relacionan con el tema de las extorsiones, ocurrió sobre el corredor vial Montería-Planeta Rica, a la altura del kilómetro 28.

Los autores del acto delictivo se transportaban en motocicletas e interceptaron al conductor, al que despojaron de sus pertenencias y procedieron a incinerar el camión.

(Le puede interesar: En Córdoba firman acuerdo para fortalecer la educación superior)

Sobre este hecho el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Carlos García Suárez, aseguró que 'los perpetradores abordaron la marcha del vehículo, intimidaron al conductor, lo bajaron del mismo y procedieron a incinerar el automotor'.

Recompensa

Además el oficial anunció el ofrecimiento de una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien o quienes suministren información que permita capturar a los responsables de esta quema.

Rechazo

Por su parte las directivas de la empresa de Servicios Ambientales de Córdoba, Seacor S.A.S. E.S.P., a través de un comunicado a la opinión pública rechazaron este incidente que se efectuó a las 9:00 de la mañana y que pone en riesgo la vida de sus colaboradores.

'Los delincuentes despojaron al conductor de sus pertenencias y lo obligaron a descender del vehículo, para luego prenderle fuego a la unidad recolectora', relata Seacor.

(No deje de ver: Capturado por transportar vacas y caballo que se habían robado)

Indica que el conductor debió ser llevado a un centro médico asistencial y sus condiciones de salud son estables.

La empresa, que presta sus servicios en 19 municipios de Córdoba, anunció que reforzará las medidas de seguridad.