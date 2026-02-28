Con el propósito de fortalecer la formación avanzada en la región y conectar a los profesionales con oportunidades reales de crecimiento, la Universidad del Norte realizará el sábado, 14 de marzo, la quinta edición de la feria de posgrados UN Profesional. La jornada, que se desarrollará de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en el Hotel Movich Buró 51 (Salón Sapán), está dirigida a quienes buscan tomar decisiones estratégicas sobre su especialización, maestría o doctorado en áreas de administración, negocios e internacionalización.

Bajo el eje temático “Liderar en entornos complejos: decisiones, datos y personas”, el encuentro propone un espacio dinámico de orientación académica, actualización profesional y networking. Durante cuatro horas, los asistentes podrán conversar directamente con coordinadores de programas, recibir asesoría personalizada de la Oficina de Admisiones y Financiamiento, y resolver inquietudes sobre planes de estudio, modalidades y proyección laboral.

La agenda académica incluye tres conferencias con expertos de alto nivel.

A las 9:30 a. m., César Sarmiento Niño, consultor asociado de la Cámara de Comercio de Bogotá y especialista en dirección comercial y marketing estratégico, ofrecerá la charla Del Like a la Venta: Social Selling y Marketing Digital en la Práctica, donde analizará cómo convertir la presencia digital en resultados comerciales concretos, mediante herramientas actuales y métricas de gestión del embudo de ventas.

A las 10:15 a. m., Lorena Bonilla, regional supply manager LATAM en Bayer Crop Science Product Supply y egresada de Uninorte, desarrollará la conferencia Impulsa el máximo potencial de tu organización. Desde su experiencia en liderazgo de operaciones y transformación organizacional en América Latina, abordará la implementación de modelos de trabajo dinámicos y colaborativos en entornos corporativos de alta exigencia.

DCIM\100MEDIA\DJI_0019.JPG

La jornada de charlas cierra a las 11:15 a. m. con la conferencia Elementos para un liderazgo efectivo, a cargo de Jaime García Cuello, vicepresidente administrativo y de servicios de Ecopetrol, quien expondrá cómo la agilidad en la toma de decisiones, la gestión estratégica de recursos y el liderazgo del talento humano inciden directamente en la competitividad empresarial.

Con UN Profesional tendrás acceso a una gama de recursos y actividades, entre los que se incluyen:

• Inscripción gratuita en el posgrado de tu interés.

• Acceso a información de financiamiento.

• Interacción directa con los coordinadores de programas.

• Participación en conferencias

• Agendamiento de cita con un asesor de financiamiento estudiantil.

• Espacios de networking con otros profesionales.

Para conocer toda la programación de la feria y asegurar tu cupo, clic aquí.

Para más información: promoposgrado@uninorte.edu.co