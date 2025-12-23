La Fundación LPR culmina el 2025 con un importante reconocimiento a su labor social al ser una de las organizaciones ganadoras de los Premios AVA 2025, otorgados por la Cámara de Comercio de Barranquilla, que exaltan las iniciativas de mayor impacto social, ambiental y de bienestar empresarial en la región Caribe y en el país.

En esta edición, la Fundación LPR fue galardonada en la categoría GEN – Bienestar Social, distinción que reconoce a las organizaciones cuyo trabajo se traduce en iniciativas que mejoran la calidad de vida, promueven la equidad y fortalecen el desarrollo humano tanto de colaboradores como de comunidades.

El premio fue otorgado gracias al impacto del programa Global Health Initiative (GHI), a través del cual la Fundación impulsa la implementación del Tamizaje Neonatal Cardiaco en instituciones médicas de Colombia.

Esta prueba permite detectar de manera oportuna cardiopatías congénitas, una de las principales causas de mortalidad en recién nacidos en el país, facilitando una atención inmediata y especializada a los infantes que lo requieren.

A la fecha, la Fundación LPR ha apoyado la realización de más de 150.000 tamizajes neonatales cardiacos, consolidando su presencia en 11 departamentos del país y fortaleciendo alianzas con más de 30 instituciones médicas.

Entre estas alianzas resaltan las materializadas en Bolívar, departamento que se ha comportado muy receptivo con la vinculación al programa de las distintas entidades de salud y el apoyo de las organizaciones del gobierno departamental y distrital.

Esto se traduce en resultados: en Bolívar el 76% de los niños que nacen son tamizados, en Cartagena la cifra es del 86%, logros que también han sido posibles gracias al liderazgo del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja - Casa del Niño, aliado estratégico de vital importancia para la vinculación de las instituciones de Bolívar a la iniciativa de la Fundación LPR.

El modelo del programa GHI se basa en un enfoque integral que combina la donación de equipos médicos de alta calidad, la capacitación especializada del personal de salud y un acompañamiento continuo, garantizando diagnósticos confiables, oportunos y sostenibles en el tiempo.

Este reconocimiento se suma a otros hitos que marcaron el cierre de año para la Fundación. Entre ellos, la donación de una ambulancia completamente equipada al Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja – Casa del Niño, realizada en julio en la ciudad de Cartagena, que contribuye a mejorar la atención pediátrica en la región Caribe.

Asimismo, se destacan alianzas estratégicas como las materializadas con la Clínica Somer de Rionegro (Antioquia) y la firmada con la Fundación Valle del Lili, que permitirá a LPR ampliar su presencia en departamentos del occidente colombiano, incrementando así la cobertura territorial de sus programas.

Finalmente, a través de su programa Atrévete a creer, la Fundación LPR realizó el Hat Brunch Barranquilla 2025, un evento solidario que permitió recaudar fondos destinados a la donación de alimentos, ropa, medicamentos y otros elementos esenciales para familias con niños que presentan condiciones crónicas de salud.

Esta iniciativa fue posible gracias a la solidaridad de mujeres barranquilleras comprometidas con convertirse en una mano amiga para los más necesitados.

De esta manera, la Fundación LPR reafirma su compromiso con la infancia en Colombia, abarcando distintos frentes de atención que le permiten seguir generando un impacto positivo y sostenible en el país.