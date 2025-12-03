La magia del fútbol colombiano llegará nuevamente a la capital del Atlántico con una noticia que emociona a niños y jóvenes: René Higuita, leyenda de la Selección Colombia, hará parte de los FCF CAMPS 2025, el campamento oficial de la Federación Colombiana de Fútbol que se desarrollará del 15 al 20 de diciembre en la sede deportiva de la FCF en Barranquilla.

Los CAMPS, liderados por el Director Técnico de la Sub-15, “El Chamo” Serna, se han consolidado como un programa de inmersión total en el ecosistema de la Selección. La edición de este año brindará a los participantes una experiencia única que combina entrenamiento de alto nivel, disciplina, valores y metodología oficial del fútbol colombiano.

Dirigido a jóvenes talentos entre los 6 y 17 años, el campamento contará con módulos diseñados para potenciar el perfeccionamiento técnico, el trabajo en equipo y la integración social. Las jornadas serán de lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en un entorno profesional que emula el entrenamiento de los jugadores de la Selección.

Las categorías disponibles serán:

Iniciación: 6 a 9 años

Pre-Infantil: 10 a 11 años

Infantil: 12 a 13 años

Pre-Juvenil: 14 a 15 años

Juvenil: 16 a 17 años (masculino y femenino)

En su sexta versión, los FCF CAMPS dispondrán de un equipo multidisciplinario conformado por expertos en nutrición —con menús elaborados por el chef de la Selección—, fisioterapeutas y preparadores físicos, todo bajo un formato integral que promueve los valores deportivos dentro y fuera de la cancha.

La inscripción incluye dos uniformes oficiales, alimentación completa durante la jornada, póliza de seguro de accidentes, actividades para padres y un 25% de descuento en tiendas Adidas. Las familias interesadas pueden realizar el registro a través de www.fcfcamps.com.

Más allá del entrenamiento, los FCF CAMPS 2025 representan para los jóvenes barranquilleros un escenario privilegiado para mostrar su talento, fortalecer sus habilidades y acercarse a su sueño de vestir la camiseta tricolor. Aunque el programa no está diseñado para reclutar jugadores, sí abre una ventana de proyección para las futuras promesas del fútbol colombiano.