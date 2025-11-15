Comprometidos con la formación y el futuro de los jóvenes de la región Caribe y el país, la Universidad del Norte da apertura a su nuevo programa College Uninorte, una alternativa académica diseñada, inicialmente, para bachilleres recién graduados que deseen explorar sus intereses y aptitudes antes de elegir una carrera.

El programa permite a los jóvenes vivir una experiencia universitaria real y de excelencia mientras definen su vocación. Brinda un espacio de exploración académica y autodescubrimiento, donde los estudiantes pueden cursar diferentes asignaturas universitarias y utilizar los recursos del campus Uninorte para tomar una decisión más segura e informada sobre su futuro profesional.

A través de la modalidad “Exploradores”, los jóvenes participantes tienen la oportunidad de inscribir hasta 15 créditos académicos, durante un semestre, permitiéndoles combinar asignaturas de distintas disciplinas, como ingenierías, diseño, derecho, ciencias sociales, ciencias de la salud o áreas económicas y administrativas.

El objetivo es que el estudiante tenga una inmersión completa en la vida académica. Esto incluye la asistencia a clases con la planta docente de Uninorte, con estudiantes de las carreras que le interesan, con acceso a laboratorios, la Biblioteca Karl C. Parrish Jr., las zonas deportivas y la programación cultural y extracurricular de la institución. Además, uno de los principales beneficios es que las materias aprobadas durante el semestre en el College podrán ser homologadas, si el estudiante decide continuar sus estudios en un programa de pregrado de Uninorte.

"College Uninorte es nuestra respuesta a la necesidad de muchos jóvenes de contar con tiempo y orientación para descubrir su verdadera vocación. Queremos que su primer contacto con la educación superior sea una experiencia enriquecedora y decisiva, que les brinde seguridad y propósito", señaló Johana Margarita Quiroz Esmeral, líder del proyecto de Reflexión y Actualización Curricular en Uninorte.

Excelencia y calidad Uninorte- Uninorte está entre las 10 mejores universidades del país. Cuenta con programas académicos, profesores y recursos de excelencia dispuestos para el aprendizaje.- Dispone de un campus único con espacios culturales, deportivos y ecológicos.- Tiene una completa red de apoyo para que recibas acompañamiento académico, físico, emocional y financiero.- Más de 300 convenios nacionales e internacionales para intercambios, pasantías, doble titulación en el lugar del mundo que elijas.

Una experiencia con acompañamiento

El proceso está respaldado por un acompañamiento integral y personalizado. Tras la inscripción, cada “explorador” sostiene una conversación de orientación para definir sus áreas de interés y recibir asesoría sobre las materias que mejor se alinean con su perfil y expectativas.

El programa está dirigido inicialmente a:

* Bachilleres recién graduados que aún no han decidido qué carrera estudiar.* Jóvenes que prefieren explorar distintas áreas del conocimiento antes de ingresar a un pregrado.* Estudiantes que buscan confirmar su vocación a través de una experiencia universitaria directa.* Jóvenes que desean tomar un semestre sabático productivo, teniendo una experiencia universitaria.

Las inscripciones para el semestre 2026-10 ya están abiertas. Los interesados pueden encontrar más información y comenzar su proceso de admisión aquí.

En College Uninorte, además de la modalidad “Exploradores”, los jóvenes de los últimos años de colegio pueden participar en programas de corta duración enfocados en temas de su interés. También ofrecemos talleres de preparación académica para exámenes nacionales e internacionales, y cursos de refuerzo académico que los ayudarán a llegar más seguros a la universidad. Estos espacios se desarrollan tanto en alianza con colegios como de manera abierta para estudiantes de diferentes instituciones.

La Universidad del Norte invita a todos los bachilleres y padres de familia interesados a conocer más sobre esta oportunidad única para vivir una experiencia universitaria de calidad y definir el futuro profesional.

Para conocer más detalles e información de College Uninorte, clic aquí.