La entrega de los reconocimientos se realizó en la ciudad de Armenia Quindío, en el marco del encuentro de Autoridades de Turismo, donde Zuana fue ganador en la categoría de agencias de viajes y finalista en la de hoteles.

Para Daniel Cabrales, gerente general del hotel, este logro refleja una cultura organizacional enfocada en la excelencia y la mejora continua. “La calidad no es una meta a alcanzar, sino un camino permanente que recorremos cada día para garantizar experiencias memorables”, afirmó el directivo.

El complejo turístico, que cuenta con más de 500 colaboradores directos, se ha convertido en un actor clave del desarrollo económico del destino. “Somos un motor de desarrollo para Santa Marta. Nos interesa aportar al destino, generar empleo formal y fortalecer la cadena turística con propósito y sostenibilidad”, añadió Cabrales.

Con 331 habitaciones y más de 350.000 huéspedes al año, Zuana se posiciona como un referente del turismo familiar y sostenible en Colombia, ya que es el único hotel del sector privado del país con una playa certificada con bandera azul, un reconocimiento internacional que valida su compromiso ambiental.

El gerente del Hotel Zuana afirmó que “este logro es posible gracias al esfuerzo de nuestros más de 500 colaboradores, al respaldo de Constructora Bolívar y Grupo Bolívar, y a la confianza de las familias que nos eligen para vivir momentos inolvidables. En el año en que Santa Marta celebra sus 500 años, recibimos este premio como un homenaje a nuestra ciudad y como un compromiso de seguir dejando en alto el turismo colombiano”.

Sostenibilidad ante todo

Como parte de su gran compromiso con la sostenibilidad, el hotel ha venido desarrollando diferentes acciones que incluyen la medición de su huella de carbono, el desarrollo de programas de educación ambiental con comunidades o el trabajo con proveedores certificados. En este camino, se ha involucrado además a vendedores de playa, colegios y entidades públicas para fortalecer la conciencia sobre el cuidado del entorno.

“Nuestra labor va más allá del hotel… Todos debemos cuidar el destino”, señaló Cabrales.

El gerente también destacó el respaldo del Grupo Bolívar, pilar en su crecimiento y en el desarrollo urbano y turístico de Santa Marta.

Proyección para un destino que crece

En el marco de los 500 años de Santa Marta, Zuana reafirma su apuesta por aportar al posicionamiento del destino como uno de los epicentros turísticos del Caribe colombiano.

El hotel proyecta cerrar el año con una ocupación promedio del 89%, afianzando la confianza del mercado y la fidelidad de sus visitantes:

“Nuestro mayor activo son las familias que regresan cada año porque sienten que aquí los recibimos como en casa”, concluyó Cabrales.