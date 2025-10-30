SuperGiros da un paso firme hacia la transformación digital con el lanzamiento de SuperGiros Conecta, su nueva aplicación móvil diseñada para ofrecer a los usuarios una experiencia más rápida, segura y cercana.

Desde la App SuperGiros, los usuarios podrán realizar múltiples operaciones en cuestión de segundos: apostar por sus productos favoritos, recargar BetPlay, Transmetro o Sibus, comprar paquetes y minutos, enviar dinero con Pasa Plata o retirarlo con Saca Plata, todo sin salir de casa y desde un mismo lugar.

Con una interfaz moderna e intuitiva, la plataforma simplifica cada proceso y garantiza una navegación fluida, accesible y segura. Esta evolución reafirma el compromiso de SuperGiros con la inclusión digital, acercando la tecnología a millones de colombianos en todo el país y fortaleciendo su presencia como una marca confiable y cercana.

Como parte de su lanzamiento, la compañía presenta la campaña “Estrena APP & iPhone con SuperGiros”, una iniciativa que premia la fidelidad de sus usuarios. Participar es muy fácil: basta con descargar la nueva app, registrarse y realizar las transacciones habituales para entrar automáticamente al sorteo de un iPhone 17 Pro Max y otros premios.

“Con la nueva App SuperGiros no solo disfrutas de una experiencia digital más completa, también puedes ganar mientras te conectas con todo lo que te mueve”, destaca la marca.

La app ya está disponible para descarga en las principales tiendas digitales.👉 Descárgala y conoce más en: https://supergirosatlantico.com.co/iphone17-appmovil/