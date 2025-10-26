Desde hace más de medio siglo, la Universidad de la Costa ha sembrado conocimiento, esperanza y transformación en el Caribe colombiano. Hoy, esa siembra florece: la CUC ha sido reconocida como la mejor universidad de Colombia, según la edición 2026 del World University Rankings del Times Higher Education (THE), uno de los listados académicos más prestigiosos del mundo.

“Durante 55 años hemos trabajado sembrando la semilla del conocimiento, convencidos de que la educación transforma vidas y territorios. Este reconocimiento llega como fruto de esa siembra; es el resultado de años de trabajo conjunto, del esfuerzo colectivo de docentes, estudiantes y graduados que han creído en el poder de aprender para cambiar su entorno”, expresó Eduardo Crissien Borrero, rector de la Universidad de la Costa.

El ranking evaluó más de 2.190 universidades de 115 países en cinco áreas: docencia, investigación, citas científicas, proyección internacional y transferencia de conocimiento hacia la industria. En todos estos indicadores, la CUC mostró un desempeño equilibrado, reflejo de una evolución constante en producción científica, internacionalización y conexión con el sector productivo.

Además del liderazgo en este ranking internacional, la Universidad de la Costa también se consolida como la segunda institución del país en empleabilidad, según el Observatorio Laboral para la Educación, lo que demuestra que su formación abre puertas reales en un mundo que cada día se hace más competitivo.

La CUC, acreditada en Alta Calidad por el Ministerio de Educación Nacional, reafirma con este logro su visión de universidad de vanguardia y sostenible, con una mirada global y un profundo arraigo en la región Caribe.

En el año de su aniversario 55, la Universidad de la Costa no solo celebra un reconocimiento internacional, sino la historia de una institución que ha crecido junto con su ciudad y su gente, sembrando en cada generación la convicción de que la educación sigue siendo el camino más poderoso para transformar la sociedad.