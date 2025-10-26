La Fundación Gascaribe celebró sus 20 años de compromiso social y sostenibilidad con un emotivo evento que reunió a aliados, beneficiarios y autoridades, destacando dos décadas de trabajo por la educación, el emprendimiento y el desarrollo de las comunidades del Caribe colombiano.

Durante la ceremonia, el gerente general de Gases del Caribe, Ramón Dávila Martínez, y la directora ejecutiva, Diana Santiago Paternina, reafirmaron la visión de la Fundación de generar bienestar y progreso a través del compromiso social del sector privado.

La Fundación recibió importantes reconocimientos como la Orden del Congreso en el grado de Comendador, la Medalla Puerta de Oro de Colombia y la Medalla Ciudad de Barranquilla en categoría Plata, otorgadas por el Senado de la República, la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía Distrital, respectivamente.

También fue homenajeada por ACTUAR Famiempresas, la Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE) y Arte y Tejido, la Asociación de Artesanas de Chorrera, por su liderazgo y apoyo a los emprendimientos locales.

La noche incluyó el lanzamiento del libro conmemorativo El arte de hacer que suceda. De sueños a saberes sostenibles y el estreno de un documental sobre la historia e impacto de la Fundación.

El evento cerró con el desfile de lanzamiento de la colección Amazónica, la más reciente línea de mochilas del proyecto Arte & Tejido, elaboradas por las artesanas de Chorrera, símbolo del talento, la tradición y la identidad del Caribe.

Con esta celebración, la Fundación Gascaribe reafirma su propósito de educar, emprender y transformar vidas, haciendo que las cosas sigan sucediendo.