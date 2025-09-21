Mistura, referente de la cocina fusión, anuncia en su sede de Barranquilla una propuesta pensada para el mediodía: Mistura Lunch, un menú diseñado para quienes buscan calidad y sabor en un formato ágil, sin renunciar al sello gourmet que caracteriza a la marca.

Mistura Lunch busca ser una alternativa pensada para quienes nos visitan con frecuencia y desean disfrutar del estilo del restaurante en un formato más ligero y práctico para la jornada laboral, pero con el mismo cuidado en los detalles que caracteriza a nuestra cocina”, comenta Estefanía Calle, líder de Mercadeo del restaurante.

La propuesta mantiene la esencia de marca: una cocina que une sabores del mundo con raíces peruanas, y la adapta al ritmo de la ciudad. De lunes a viernes, entre las 12:00 m. y las 3:00 p. m., los comensales podrán disfrutar de una secuencia completa por un precio de 49.900, que incluye entrada, plato fuerte y un cierre con café o el tradicional suspiro limeño. Se trata de un menú equilibrado y completo, que combina vegetales, proteínas y preparaciones variadas. Una propuesta pensada para ofrecer todo lo que un almuerzo necesita en el día a día, pero con el sello distintivo de Mistura.

“Queríamos ofrecer algo más ágil y completo para el mediodía, porque normalmente nuestros platos son grandes y pensados para largas estancias en el restaurante. Vimos la oportunidad de crear un menú que respondiera a las dinámicas de la zona, rodeada de oficinas, laboratorios y empresas”, explica Calle.

Este lanzamiento convive con Sabores del Mundo, la iniciativa que cada temporada presenta platos inspirados en diferentes tradiciones internacionales y que sigue siendo la vitrina creativa del restaurante.

Con esta propuesta, Mistura reafirma su compromiso de ofrecer una gastronomía que combina tradición, innovación y el placer de compartir en la mesa, consolidando a Barranquilla como uno de los escenarios clave para su evolución.