La capital del país se prepara para recibir una de las citas más esperadas por los amantes de la buena mesa: Parrilla Fest 2026, un festival gastronómico dedicado a la cocina a la brasa que concentrará durante tres días el talento y la tradición de seis reconocidos restaurantes locales.

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Del 17 al 19 de abril, entre las 12:00 p. m. y las 6:00 p. m., la Zona A del barrio Camelia, comprendida entre la transversal 53 y las calles 2 y 3 de Puente Aranda, se convertirá en un amplio corredor gastronómico para residentes y visitantes. Allí, los asistentes podrán descubrir que el asado colombiano es mucho más que una receta: es una expresión de identidad colectiva tejida alrededor del fuego.

Un trabajo conjunto que impulsa la economía local

El alcalde local, Víctor Alfonso Cruz, destacó que el festival refleja un modelo de colaboración entre el sector público y privado. Según explicó, la alianza entre la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía Local y los empresarios permite fortalecer tanto la economía de barrio como el sentido de pertenencia.

“Parrilla Fest 2026 no solo será una celebración del sabor, sino también una oportunidad para dinamizar la economía local”, afirmó el mandatario.

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Durante su tercera edición, el evento reunirá a seis establecimientos emblemáticos: Los Tronquitos, Alcaraván, Varcino, Cuatro Vientos, Kabro Loco y Los Torres. Cada uno ofrecerá una parrillada especial con cuatro cortes de carne, papa salada, plátano maduro, guacamole, arepa boyacense y bebida incluida, todo por $49.900. La propuesta busca resaltar la diversidad de las regiones colombianas mediante sabores que mezclan la tradición llanera, boyacense y santandereana.

La gastronomía como ventana cultural y turística de Bogotá

Desde la Oficina de Turismo, su directora Ángela Garzón destacó el poder de la cocina como conector social y cultural. “Cada plato cuenta una historia de territorio, memoria y encuentro”, señaló, subrayando que festivales como Parrilla Fest fortalecen el vínculo de ciudadanos y turistas con la identidad bogotana.

El evento hace parte de Sabor Bogotá, una estrategia liderada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte que busca posicionar a la capital como destino gastronómico regional. Según Angélica Martínez, subsecretaria de Cultura Ciudadana y Gestión de Conocimiento, la iniciativa “impulsa a las comunidades a celebrar la gastronomía en familia y a promover el orgullo capitalino”.

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Los resultados del año anterior respaldan esa visión: la edición 2025 generó 70 empleos directos, 300 indirectos, un incremento del 20% en ventas y una asistencia que superó las 4.000 personas, cifras que confirman su aporte a la economía local.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Turismo (IDT), Bogotá recibió más de 1,9 millones de visitantes internacionales en 2025, de los cuales el 56% lo hizo por motivos turísticos. Este flujo se tradujo en 122.000 empleos mensuales en el sector, especialmente en servicios de alimentos y bebidas. En ese contexto, Parrilla Fest se consolida como un atractivo que impulsa el emprendimiento local y amplía la experiencia cultural para visitantes nacionales e internacionales.