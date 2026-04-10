Quienes están pensando en comprar vivienda en Colombia ahora cuentan con un panorama más predecible y esta nota es de su interés.

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El Fondo Nacional del Ahorro anunció que mantendrá sin cambios las tasas de interés de sus créditos hipotecarios hasta junio de 2026, una medida que busca dar mayor estabilidad a los afiliados.

Esto porque las tasas han presentado variaciones constantes en los últimos años, generando incertidumbre entre quienes planean adquirir casa o apartamento.

Jhony Olivares Rodriguez El Fondo Nacional del Ahorro anunció que mantendrá sin cambios las tasas de interés de sus créditos hipotecarios hasta junio de 2026, una medida que busca dar mayor estabilidad a los afiliados.

Con este congelamiento, las personas que gestionen y desembolsen su crédito dentro del plazo establecido podrán mantener las condiciones actuales sin incrementos inesperados.

Esta medida no implica una reducción en las tasas, sino que estas se conservarán tal como están. El objetivo principal es brindar claridad a los usuarios para que puedan proyectar con mayor certeza el valor de sus cuotas mensuales.

Archivo EL HERALDO El modelo del FNA se diferencia del de los bancos tradicionales, ya que utiliza los recursos de cesantías y ahorro voluntario de sus afiliados. Esto le permite ofrecer condiciones enfocadas en la capacidad de pago más que en el historial crediticio.

El beneficio aplica especialmente a créditos de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP), aunque también cubre otras modalidades como leasing habitacional y compra de cartera, siempre que el desembolso se realice dentro del periodo anunciado.

FNA financiará el 100% de la vivienda

Asimismo, también están ofreciendo la posibilidad de financiar hasta el 100% del valor del inmueble. Esta opción elimina la necesidad de contar con una cuota inicial, una de las principales barreras para acceder a vivienda propia en el país.

El modelo del FNA se diferencia del de los bancos tradicionales, ya que utiliza los recursos de cesantías y ahorro voluntario de sus afiliados. Esto le permite ofrecer condiciones enfocadas en la capacidad de pago más que en el historial crediticio.

Jhony Olivares Rodriguez Asimismo, también están ofreciendo la posibilidad de financiar hasta el 100% del valor del inmueble. Esta opción elimina la necesidad de contar con una cuota inicial, una de las principales barreras para acceder a vivienda propia en el país.

Si desea indagar más sobre las nuevas medidas y quiere acobijarse, puede ir personalmente a la sede del FNA en Barranquilla Cll. 93 #47 – 131.