Debido a las dificultades registradas en la entrega de pasaportes tras la caída de la plataforma SITAC (Sistema Integral de Trámites al Ciudadano), situación que provocó un fuerte impacto en la prestación del servicio, la Procuraduría General de la Nación adelantó una visita de inspección al Ministerio de Relaciones Exteriores para establecer el origen de las fallas.

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Durante la diligencia, funcionarios de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública recolectaron información relacionada con la infraestructura tecnológica de la entidad, así como con la arquitectura informática y el funcionamiento del sistema SITAC. En ese proceso se revisaron aspectos como su implementación, mantenimiento, actualización, optimización y operación.

Según lo observado por el ente de control, se habrían presentado “graves incumplimientos” en lo relacionado con la modernización y actualización de la plataforma, elementos clave para mejorar los trámites internos y externos del Ministerio de Relaciones Exteriores. A ello se suma que el sistema habría sido recientemente objeto de ataques cibernéticos, lo que derivó en afectaciones en la expedición de libretas de pasaportes.

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Asimismo, la Procuraduría manifestó inquietudes frente al contrato destinado al fortalecimiento de la plataforma, el cual, según preliminares, podría estar “viciado de irregularidades” en aspectos como la modalidad de contratación, la idoneidad del contratista, los pagos y las prórrogas. También se advirtió una eventual falta de acción del Ministerio para imponer sanciones frente a los incumplimientos del contratista.

Finalmente, toda la documentación y la información recopilada durante la inspección serán analizadas por la Procuraduría General de la Nación para determinar las posibles responsabilidades.

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