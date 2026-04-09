Siguen las largas filas en varias ciudades del país de ciudadanos que buscan obtener su pasaporte en medio de la contingencia por las fallas en el sistema de la Cancillería, debido a una amenaza cibernética que afecta los distintos trámites que presta la entidad.

“Se identificó un actor de amenaza cibernética sobre una parte de la infraestructura tecnológica”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En videos compartidos en redes sociales se logra ver cómo los ciudadanos hacen largas filas para intentar hacer el trámite en las distintas sedes de la Cancillería en el país, especialmente en la capital.

De hecho, Egan Bernal fue uno de los ciudadanos que resultó afectado por las fallas en el sistema.

“Vine a renovar el pasaporte y creo que el sistema está caído. Necesito renovar el pasaporte porque ya se me llenaron todas las páginas de sellitos. Viajo el domingo y la verdad fue un poco culpa mía porque dejé todo a último momento”, dijo el ciclista en diálogo con Noticias Caracol.

Egan Bernal 🇨🇴 no podría viajar al Giro de Italia 🇮🇹 porque no pudo renovar su pasaporte en la Cancillería.

Uno se queda sin palabras. pic.twitter.com/nuDrlTWRp8 — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) April 8, 2026

“La Dirección de Gestión de Información y Tecnología ha iniciado una intervención técnica profunda en la plataforma Sitac con el objetivo de resolver de manera definitiva las intermitencias presentadas en las últimas horas”, agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Procuraduría investiga las fallas

El procurador general Gregorio Eljach ya intervino en la coyuntura y caos que ha generado esta falla en el sistema de trámites y anunció que inspeccionará los servicios informáticos.

Sobre la emergencia en la prestación de este servicio, el jefe del Ministerio Público precisó que esto “no tiene nada que ver con el contrato, que entre otras cosas, es una situación que viene desde que estaba el doctor Leiva de canciller, desde el año 2022, en el que sucesivamente se hicieron recomendaciones, requerimientos y nunca fueron atendidos”.

La Procuraduría indicó que “se busca recaudar información que permita determinar la situación actual del servicio y la posible amenaza cibernética denunciada por la Cancillería”.