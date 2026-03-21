Luego de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) amenazara con un bloqueo armado en diferentes zonas del Pacífico colombiano, las autoridades reforzaron la presencia militar en zonas rurales de Buenaventura (Valle del Cauca) y el departamento del Chocó; así como las zonas fluviales y marítimas de la región. Esta situación ha generado temor entre las comunidades del Pacífico.

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De acuerdo a información preliminar, unidades de la Armada Nacional intensificaron sus operaciones en corredores estratégicos, especialmente en ríos y áreas de difícil acceso, con el objetivo de garantizar la movilidad y la seguridad de los habitantes que podrían verse afectados por restricciones ilegales impuestas por dicho grupo armado ilegal.

Por su parte, el brigadier general de Infantería de Marina, Evert Andrés Mejía Giraldo, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 2 con sede en Buenaventura, aseguró que ya se encuentran desplegados dispositivos de control en varios puntos clave del Pacífico.

“La Armada de Colombia a través de la Brigada de Infantería de Marina No 2 y sus unidades tácticas han establecido dispositivos con unidades fluviales y terrestres con el propósito de dar seguridad y protección a las comunidades amenazadas por esta estructura al margen de la ley", añadió el brigadier Mejía Giraldo.

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El comandante de la Brigada de Infantería señaló además que “la Armada de Colombia rechaza de manera categórica el constreñimiento criminal impuesto por este grupo armado, una acción que vulnera los derechos humanos y atenta con la tranquilidad, la movilidad y el bienestar de la población civil".