El Comando de la Décima Octava Brigada, unidad orgánica de la Octava División del Ejército Nacional, informó en la tarde de este viernes que dos soldados profesionales fueron asesinados en medio de un hostigamiento armado en el casco urbano del municipio de Arauquita, Arauca.

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El ataque fue ejecutado por presuntos integrantes de la Comisión Camilo Cienfuegos, del grupo armado organizado Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes emplearon armas de fuego contra los soldados del Batallón Energético y Vial N.o 1, según detalló la institución castrense.

Como consecuencia de esta acción criminal, los soldados Juan Carlos Rivera Muñoz y Elmer Perafán Bastidas fueron asesinados en momentos en que desarrollaban operaciones de seguridad y acompañamiento a un procedimiento adelantado por autoridades judiciales en Arauquita.

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Así mismo, un suboficial y siete soldados profesionales más resultaron con heridas leves y fueron evacuados de manera inmediata a centros asistenciales, donde confirmaron que se encuentran fuera de peligro.

“El Comando de la Décima Octava Brigada rechaza de manera categórica este acto terrorista, que atenta contra la integridad de nuestros hombres y pone en riesgo a la población civil”, dice el comunicado.

Agrega que se continuará desarrollando operaciones militares sostenidas para contrarrestar el accionar de los grupos armados organizados.

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El Ejército Nacional anunció que instaurará las denuncias correspondientes ante las autoridades judiciales competentes, con el fin de que se adelanten las investigaciones y se determinen las responsabilidades a que haya lugar conforme a la ley.

Por último, expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de los soldados fallecidos, “honrando su memoria, vocación de servicio y sacrificio por Colombia”.

“Así mismo, manifestamos nuestra solidaridad con el suboficial y los soldados heridos, reiterando nuestro respaldo institucional y acompañamiento permanente en su proceso de recuperación”, concluye.