La Secretaría de Salud realizó en las ultimas horas varias inspecciones a comercios de venta de pescado seco en Ibagué, en los que halló cucarachas y otras plagas. Tras los hallazgos, la entidad cerró dos establecimientos comerciales.

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La inspección se realizó en el marco de los operativos de vigilancia y control previos a la temporada de Semana Santa, evidenciando graves incumplimientos a las normas higiénico-sanitarias.

La autoridad señaló que la presencia de estas plagas representa un alto riesgo para la salud de los consumidores, especialmente en productos de alta sensibilidad como el pescado, cuyo consumo aumenta en esta temporada.

“Se evidenció que el personal manipulador de alimentos no contaba con los elementos de protección personal requeridos, tales como gorro, guantes, tapabocas y delantal”, mencionó la secretaria de Salud, Yennifer Guzmán.

Asimismo, Guzmán enfatizó que “no bajaremos la guardia. Seguiremos realizando operativos sorpresa en toda la ciudad, especialmente en esta temporada, para garantizar que los alimentos que llegan a la mesa de los ibaguereños sean seguros”.

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Cabe señalar que en lo corrido del 2026, la Secretaría de Salud ha realizado más de 300 visitas a establecimientos dedicados a la preparación y comercialización de alimentos en la ciudad, de los cuales tres han sido cerrados por no cumplir con las condiciones sanitarias exigidas.