La vieja consigna de los años noventa que llamaba a Urabá “la mejor esquina de América” empieza a tomar forma concreta. Proantioquia presentó una estrategia integral público-privada con el objetivo de consolidar a la subregión antioqueña como el principal nodo portuario, logístico e industrial de Colombia en la próxima década, con una meta ambiciosa: generar cerca de 400.000 empleos.

El anuncio se hizo en una asamblea histórica celebrada en las instalaciones de Uniban, en Apartadó, la primera que Proantioquia realiza fuera del Valle de Aburrá. Al evento asistieron 180 empresarios afiliados, autoridades locales, representantes de organismos internacionales como la CAF y el Grupo Banco Mundial, además de alcaldes de la zona.

Seis proyectos para transformar a Urabá en polo de desarrollo nacional

La estrategia se organiza en tres catalizadores productivos y tres habilitadores institucionales y sociales.

En el frente productivo, el primer eje es la consolidación de un sistema portuario integrado con corredores logísticos que conecten a Urabá con el interior del país. Puerto Antioquia, ya en operaciones, es el primer gran hito: la empresa sueca Essity inició actividades allí y proyecta mover 250 contenedores mensuales para exportaciones.

El segundo catalizador es el fortalecimiento de la agroindustria mediante innovación, desarrollo de nuevas cadenas productivas y la construcción de un distrito de riego multipropósito para aumentar la productividad agrícola. El tercero apunta al turismo de naturaleza y playa en municipios como Necoclí, Arboletes, Mutatá y Capurganá.

En el plano social e institucional, la hoja de ruta incluye programas masivos de formación técnica y bilingüismo conectados con las necesidades del sector productivo, un Plan Maestro de ordenamiento territorial para el eje urbano de Urabá y una alianza público-privada que articula a más de 25 actores del territorio.

La CAF respalda la estrategia para Urabá con un millón de dólares en cooperación

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) refrendó durante el evento una cooperación inicial de 500.000 dólares —cerca de 2.000 millones de pesos— que había sido anunciada en enero, y confirmó otros 500.000 dólares adicionales para 2027.

Según su presidente ejecutivo, Sergio Díaz-Granados, los recursos están destinados a apoyar el Plan Maestro de Desarrollo Territorial del eje de Urabá y a financiar el primer Encuentro Latinoamericano de Ciudades Puerto, que recogerá experiencias de Perú y Chile.

Alcaldes piden que el desarrollo de Urabá llegue con agua, educación y empleo para la gente

Desde los municipios, las voces coincidieron en que la transformación solo será real si beneficia directamente a la población. La alcaldesa de Chigorodó, Tulia Irene Ruiz García, señaló que el factor crítico es el acceso de la población —especialmente jóvenes y mujeres— a educación técnica y empleos calificados con remuneración competitiva, para consolidar proyectos de vida y evitar la fuga de talentos.

El alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar, celebró la oportunidad pero advirtió sobre una necesidad básica sin resolver: “Sin agua no se puede construir desarrollo, sin agua no se puede construir industria”.

Jorge Mario Velásquez Jaramillo, expresidente de la junta directiva de Proantioquia, cerró el evento con una reflexión que resume el tono de la jornada: “Ningún proyecto es viable sin instituciones sólidas ni leyes claras, pero tampoco sirve de nada un puerto de última generación si hay una población a su alrededor con tantas necesidades. El desarrollo es compartido o no será desarrollo”.