En una audiencia realizada este viernes 20 de marzo ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el ministro de Interior, Armando Benedetti salió en defensa del presidente Gustavo Petro en referencia a las denuncias sobre irregularidades en el proceso electoral que ha denunciado el mandatario nacional.

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“Según la Constitución y la ley, él (presidente Gustavo Petro) tiene la obligación de denunciar si hay alguna falencia o falla en el proceso electoral, con el conteo de votos, el escrutinio o la trazabilidad del voto, de la declaratoria del voto. Es la obligación de él y de cualquier funcionario público hacerla”, dijo Benedetti en plena audiencia

Hay que recordar que esta audiencia que lleva a cabo el Tribunal es por una demanda que busca que el presidente Gustavo Petro se rectifique y se abstenga de insistir en la posibilidad de un fraude electoral.

El pasado 5 de marzo, el Tribunal anunció que sí estudiará esta solicitud y por esto citó a las partes a una audiencia pública. La Procuraduría pidió acceder a las pretensiones que buscaban imponer este freno al jefe de Estado.

Por esto, el ministro Benedetti fue llamado a declarar con base a que sostenga si el presidente Petro tiene alguna prueba sobre algún fraude o irregularidades en los procesos electorales.

Según el demandante, la narrativa que busca instaurar el presidente y algunos funcionarios del Gobierno pone en duda la transparencia del proceso electoral, especialmente en lo relacionado con presuntos fraudes, manipulación del software utilizado en el escrutinio, posibles alteraciones en el kit electoral, irregularidades en el diligenciamiento o manipulación de formularios y tarjetones, y otras consideraciones sobre este proceso.

do ello sin que “exista información fehaciente de tales situaciones, debidamente soportada y corroborada por las autoridades judiciales, los órganos de control o las entidades que conforman la organización electoral, incluida la Comisión Nacional de Control Electoral, caso en el cual deberían ponerse a disposición de las autoridades competentes y de la ciudadanía todas las fuentes de información y pruebas que sustentan estas afirmaciones”.