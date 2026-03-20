En medio de la crisis de la salud y particularmente en la Nueva EPS, el presidente Gustavo Petro le habría pedido el pasado jueves la renuncia al interventor de esta empresa de salud.

Según informó este viernes la emisora Blu Radio, el jefe de Estado le habría solicitado a Luis Oscar Gálvez, agente interventor de la Nueva EPS desde el 14 de noviembre pasado, su dimisión.

Esto mientras la Nueva EPS es cuestionada por ejemplo porque más de 700 mil afiliados se quedaron sin medicamentos en Santander y luego de que la Procuraduría determinara que la negligencia de esta EPS fue la que le causó la muerte al niño Kevin Acosta, quien padecía de hemofilia y falleció porque no recibió el medicamento vital que necesitaba.

De acuerdo al ente de control disciplinario, el menor de edad estuvo prácticamente dos meses sin recibir el fármaco, pues Medicarte, la IPS que lo atendía, había suspendido la entrega a sus pacientes por falta de pago de la Nueva EPS.

Por ahora no se sabe quién reemplazará a Gálvez en esta EPS cuya intervención desde abril de 2024 ha sido bastante inestable, concentrando cerca de 11 millones de afiliados y teniendo indicadores críticos y estados financieros desactualizados desde hace tres años.

La Nueva EPS tenía en 2024 un déficit de $6,69 billones y una deuda de $18,38 billones.

Así mismo, la Contraloría detectó crecimiento descontrolado de los anticipos, inconsistencias en las reservas técnicas, fallas en la contratación y debilidades en los sistemas de información.

“La Nueva EPS pública será adscrita al Ministerio de Salud y Hacienda y el Gobierno Nacional pagará la deuda que le pertenece directamente a sus acreedores a través de Adres. La EPS Savia Salud y Salud Capital sobrevivirán si sus propietarios públicos pagan sus deudas que les corresponden”, dijo Petro esta semana al anunciar que se liquidarían las EPS supuestamente quebradas.