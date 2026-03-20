Gerley Sánchez Villamizar, conocido como alias Mono Gerley, aterrizó este viernes en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá tras ser extraditado desde España, en atención a un requerimiento de la Fiscalía General de la Nación. A su llegada fue capturado por agentes de la Dijín y de Interpol.

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Sánchez Villamizar es señalado como el articulador principal de una red criminal dedicada a lavar 885.000 millones de pesos provenientes de las actividades ilícitas del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una de las facciones más poderosas de esa guerrilla, con operaciones en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos lo presentará ante un juez de control de garantías para imputarle los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares.

En atención a un requerimiento elevado por la Fiscalía General de la Nación, España extraditó a Colombia a Gerley Sánchez Villamizar, alias Mono Gerley, presunto articulador principal de una red criminal señalada de lavar 885.000 millones de pesos producto de las actividades… pic.twitter.com/14vPNPcpE4 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 20, 2026

Cómo operaba la red de lavado de alias Mono Gerley

Según las investigaciones de las autoridades colombianas y españolas, ‘Mono Gerley’ ingresó al ELN en 2004 y escaló hasta convertirse en tercer cabecilla del Comando Central del Frente de Guerra Oriental, estructura comandada por Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, uno de los jefes militares más influyentes de la guerrilla.

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Su rol iba más allá de lo militar. Las autoridades lo identifican como el encargado de coordinar las redes de apoyo financiero del ELN, gestionar laboratorios de procesamiento de narcóticos y distribuir el dinero obtenido de actividades como el narcotráfico y la extorsión.

Para legalizar esos recursos, ‘Mono Gerley’ habría montado un entramado de empresas fantasma, corresponsales bancarios y casas de cambio que le permitían mover dinero en efectivo y dólares, e invertirlo en terrenos, fincas, vehículos e inmuebles tanto en Colombia como en el exterior.

Así fue la captura y proceso de extradición de ‘Mono Gerley’

‘Mono Gerley’ fue detenido en diciembre de 2025 en Madrid por agentes de la Policía Nacional de España, tras meses de vigilancia. Las autoridades lo ubicaron después de detectar que había abierto un negocio en el centro de la capital española. La captura se concretó cuando intentaba ingresar al local junto a su pareja.

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El Consejo de Ministros de España aprobó su entrega el 17 de febrero de 2026, luego de que el Juzgado Central de Instrucción N.° 2 de la Audiencia Nacional autorizara la extradición mediante auto del 30 de enero.

En su momento, el presidente Gustavo Petro confirmó la decisión a través de sus redes sociales: “Se ha logrado la extradición al país desde España del señor Gerley Sánchez Villamizar, quien opera hoy como miembro de la Junta del Narcotráfico. Espero una profunda investigación de sus nexos y actividades en Colombia”.

Alias Mono Gerley ya tenía condenas previas en Colombia

De acuerdo con la investigación, alias Mono Gerley registra dos sentencias condenatorias previas, una de ellas proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosalía. Su llegada a Colombia marca el inicio de un nuevo proceso judicial en el que la Fiscalía buscará esclarecer el alcance completo de la red de lavado de activos que operaba al servicio del ELN.