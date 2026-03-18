El Ministerio de Salud, el Invima y el Instituto Nacional de Salud alertaron este martes sobre la reciente intoxicación de adolescentes con acetaminofén en medio de “retos virales” de redes sociales que promueven el consumo irresponsable de altas dosis de este medicamento.

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En un comunicado conjunto, las entidades hicieron un llamado urgente a la responsabilidad y la vigilancia para el uso adecuado de los medicamentos de venta libre, como el acetaminofén.

“Se hace un llamado urgente a las familias para mantener un control estricto de los medicamentos en casa. Asimismo, le pedimos al Ministerio de Educación activar protocolos de prevención inmediata en todos los colegios; es imperativo que padres y docentes vigilen el entorno digital de los jóvenes para frenar estos ‘retos’ que hoy amenazan su vida”, se lee.

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Advirtieron que una sobredosis de acetaminofén puede causar daño hepático letal o secuelas irreversibles en el hígado. En ese sentido, informaron que la primera opción de tratamiento para la intoxicación por acetaminofén es la N-Acetilcisteína inyectable, comercializada en el país por dos titulares de registro: Zambon y ADS Pharma.

“Se insta a los prestadores de servicios de urgencias, a contactar a sus proveedores para garantizar la disponibilidad total de este medicamento, de manera oportuna”, agrega el comunicado.

También indicaron que todos los responsables de droguerías, supermercados y grandes superficies deben levantar alertas en caso de que una sola persona compre un número elevado de tabletas de acetaminofén y controlar el uso de estos medicamentos.

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Por su parte, las instituciones de salud que atiendan casos de intoxicación deben reportar, de manera urgente, tanto al sistema nacional de farmacovigilancia del Invima como al sistema de información epidemiológica del Instituto Nacional de Salud.

Además, instaron a las Secretarías de Salud a intensificar la vigilancia en toda la cadena de distribución de medicamentos de venta libre.

“Es imperativo un trabajo articulado entre el nivel nacional y territorial para neutralizar este fenómeno de ‘retos’ en redes sociales. La respuesta conjunta de todos los actores es la única forma de salvar vidas”, destacaron.

Por último, alertaron a la ciudadanía para que no difunda contenidos peligrosos en redes sociales.

“Ningún ‘reto’ digital justifica poner en riesgo la vida mediante el uso inadecuado de los medicamentos. Se invita especialmente a los jóvenes a no dejarse influenciar por tendencias virales que pueden generar consecuencias graves e irreversibles”, concluye el comunicado.