La Registraduría Nacional del Estado Civil informó este viernes 13 de marzo que tres computadores portátiles que forman parte de los equipos de la entidad fueron hurtados en Bogotá.

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Explicó la entidad en un comunicado que los equipos fueron hurtados de la subcomisión escrutadora 11.24 correspondiente a Suba Tibabuyes, en el pabellón 8 primer nivel de Corferias, lugar donde se adelantan los escrutinios de las elecciones de Congreso y las consultas de las agrupaciones políticas.

Detalló la Registraduría que de los equipos hurtados, dos son de uso personal de los jueces de la República que integran dicha comisión y uno es de propiedad de la Registraduría Nacional.

Luego del hurto, tanto los jueces afectados como los funcionarios de la entidad interpusieron la respectiva denuncia ante la Policía Nacional, “con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes y se identifique a los responsables de este hecho”.

Como manera de aclaración, la Registraduría mencionó que el hurto no compromete ni pone en riesgo la seguridad e integridad de la información de los escrutinios, un proceso abierto y público, “dado que los datos electorales se encuentran debidamente almacenados en el software de escrutinios, el cual opera bajo estrictos estándares y protocolos de seguridad”.

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