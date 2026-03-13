El complejo panorama judicial de las figuras públicas en Colombia suele generar intensos debates sobre la efectividad de las penas y las oportunidades de redención social. En el centro de esta conversación se mantiene Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como ‘Epa Colombia’, cuyo proceso legal ha captado nuevamente la atención de la opinión pública tras la reciente negativa de las autoridades a su solicitud de extinción de la pena.

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Ante este escenario, y tras la salida de sus anteriores defensores, Francisco Bernate y Omar Ocampo, ha surgido una propuesta que podría cambiar el rumbo de su situación jurídica.

Wendy Herrera, una abogada cartagenera que ganó reconocimiento nacional por representar a Betsy Liliana, excompañera sentimental de Diomedes Díaz, ha manifestado públicamente su firme interés en asumir la representación de la empresaria. Herrera ha sido enfática al asegurar que posee la preparación necesaria para liderar una estrategia que permita a Barrera Rojas recuperar su libertad definitiva.

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Sin embargo, la jurista aclaró recientemente a través de sus plataformas digitales que, aunque existe la intención de ambas partes, el proceso aún no ha iniciado formalmente debido a trámites administrativos pendientes.

Según explicó la propia Herrera en un video compartido con sus seguidores, el obstáculo actual es de carácter técnico-legal. “Yo aún no tengo poder de la ‘Epa Colombia’. Yo estoy en la disposición de atenderla, de ayudarla a recobrar su libertad”, señaló la abogada, subrayando que necesita el documento oficial para acceder a los expedientes y comenzar a trabajar en el caso.

Para Herrera, cada profesional tiene habilidades distintas y ella confía en que su enfoque particular puede marcar la diferencia en los estrados judiciales, donde el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá mantiene la supervisión estricta del cumplimiento de la sentencia de la influenciadora.

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Paralelo a la posible llegada de esta nueva defensa, el caso de la bogotana se mueve en otra dirección que podría resultar favorable para sus intereses: la justicia restaurativa. Actualmente, se adelanta un proceso de conciliación con la empresa TransMilenio, el cual busca resarcir los daños causados en años anteriores mediante mecanismos que priorizan la reparación sobre la condena tradicional.

El desenlace de esta historia dependerá de la rapidez con la que se formalice el vínculo con su nueva abogada y de los resultados que arrojen las mesas de conciliación con el sistema de transporte masivo. Mientras tanto, ‘Epa Colombia’ permanece a la espera de una resolución definitiva que le permita cerrar este capítulo judicial y enfocarse por completo en su rol como empresaria y madre.