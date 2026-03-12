El representante de las curules de paz Jhon Fredy Núñez Ramos es el nuevo salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). En la acusación por el delito de cohecho impropio contra cinco congresistas y un excongresista, el magistrado ponente Misael Rodríguez compulsó esta semana copias para que se investigue la presunta participación de Núñez en el entramado.

En su decisión, conocida el miércoles 11 de marzo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte.

Se pronunció en el proceso además contra Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán en libertad.

“La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera”, detalló la Corte en un comunicado.

Agregó que “en varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en Córdoba, Arauca y Bolívar”.

En los encuentros documentados por la Sala, se habrían definido los montos con los que representantes del ejecutivo beneficiarían a los congresistas para comprometer su función.

El material recaudado durante la investigación llevó al alto tribunal a concluir que los procesados pudieron cometer el delito de cohecho impropio.

El magistrado ponente Misael Rodríguez también ordenó la compulsa de copias contra el representante Jhon Fredy Núñez Ramos, quien resultó sospechoso tras el testimonio de la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides.

Según reveló el diario ‘El Tiempo’, María Alejandra Benavides le relató a los investigadores de la Corte que Jhon Fredy Núñez Ramos fue uno de los miembros de dicha comisión económica que tenían interés en la aprobación de proyectos y contratos a cambio de comprometer su función en el Congreso.

Presentó los chats de WhatsApp con Núñez Ramos para probar que él fue uno de los que más presión ejerció para que se aprobaran sus proyectos. Ella, según contó, puso a consideración de su jefe, el exministro Ricardo Bonilla, la posible aprobación de 10 proyectos para el representante.

Sostuvo que también hubo una reunión entre Bonilla y Núñez en enero de 2024, en la que este último insistió en la aprobación de los contratos que había sugerido, según recoge ‘El Tiempo’.

Las conversaciones vía WhatsApp entre Núñez y Benavides fueron las que llevaron al magistrado Misael Rodríguez a ordenar la investigación para determinar la posible responsabilidad del congresista en el entramado de corrupción.