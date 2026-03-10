El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) informó a la red prestadora de servicios de salud, mediante la Circular Externa 07 de 2026, que a partir de marzo de 2026 los servicios del primer nivel bajo modalidad capitada se pagarán al 100 % y de manera anticipada.

El Ministerio de Salud explica que el pago por capitación es una modalidad de pago prospectiva que aplica para la prestación o provisión de la demanda potencial de un conjunto de servicios y tecnologías en salud, que se prestan o proveen en los servicios de baja complejidad, mediante la cual las partes establecen el pago anticipado de una suma fija por usuario, dentro de una población asignada y previamente identificada, durante un período de tiempo determinado.

“Esta medida busca fortalecer el flujo de recursos hacia los prestadores y avanzar en la consolidación del Acuerdo 03 de 2024″, destacó el Fomag en una publicación de X.

La circular indica que desde marzo de este año se pagará el 100 % del valor de las facturas que se deriven del costo de las actividades contenidas en los contratos bajo la modalidad capitada del primer nivel de atención.

Asimismo, que el pago de las facturas presentadas por la red prestadora de servicios de salud bajo la modalidad capitada se realizará de manera anticipada.

“Para garantizar este pago y permitir el trámite administrativo correspondiente, los prestadores deberán facturar y radicar las facturas el día veinticinco (25) del mes inmediatamente anterior”, dice la circular.

Para este mes de marzo solicitó a la red prestadora que la radicación de la facturación se realizara como máximo el lunes 9. “Las facturas que sean radicadas con posterioridad a esta fecha se integrarán a la postulación de pagos del mes siguiente, conforme al cronograma establecido para tal efecto”, indicó.

Por último, la circular informa que las reservas de las facturas radicadas hasta el 31 de enero de 2026 se estarán pagando entre los meses de marzo a mayo, una vez cumplan con las validaciones necesarias correspondientes al proceso de auditoría.

“Estas medidas nos permitirán cumplir aspectos normativos y avanzar en la consolidación del Acuerdo 03 de 2024, logrando mayor eficiencia en el flujo de los recursos del sistema de salud hacia las entidades prestadoras de servicios de salud, que entre otros aspectos, deberá reflejarse en la contribución del mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores del sector de la salud en el país”, concluye.