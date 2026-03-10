Este lunes 9 de marzo se completó el proceso de captura en contra de Freddy Camilo Gómez Castro, el excandidato al Senado por el Partido de la U que es señalado de formar parte de la red de contrabando liderada por Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’.

La captura de Gómez Castro fue legalizada ante un juez de garantías de Bogotá, al igual que la de los expolicías José Luis Olaya Caicedo, Faudel Luis Salazar Piñeros, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez.

Más tarde, este mismo lunes, la Fiscalía le imputó al excandidato los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar un ofrecer, tráfico de influencias de servidor público y tráfico de influencias de particular. A los exintegrantes de la Policía también se les imputaron los mismos delitos. Ninguno de los cinco aceptó los cargos.

“La investigación da cuenta de que estas personas harían parte de una red de corrupción que favorecía las actividades de contrabando de Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’”, mencionó la Fiscalía.

De acuerdo con el caso, estas personas estarían relacionadas con la red en mención entre los años 2023 y 2024, y tienen que ver con la compra a funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) de puertos en ciudades como Barranquilla (Atlántico) y Cartagena (Bolívar) para ingresar contrabando al país.

“Gómez Castro, quien aspira a una curul en el Senado, fue notificado por parte de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de un requerimiento vigente en su contra, luego de sufragar en uno de los puestos de votación de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá”, se lee en el comunicado de la Fiscalía en el anuncio de la captura.

Agregó el ente acusador que sería una de los articuladores de la red de corrupción que favoreció actividades de contrabando para alias El Viejo, como también se le conoce a Marín.