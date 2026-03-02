Este lunes 2 de marzo, mediante dos autos independientes, la Procuraduría General de la Nación decidió suspender temporalmente a los interventores de las EPS Savia Salud y SOS, tras detectar presuntas deficiencias en la atención en salud. La suspensión, con duración de tres meses, afecta a Carlos Alberto Betancur y William Humberto Salgado.

Además, ambos serán objeto de investigación disciplinaria por su posible participación en irregularidades relacionadas con la compleja situación que atraviesa el país en el sector salud.

Asimismo, en el caso de Savia Salud, que se encuentra bajo intervención del Gobierno, la Procuraduría delegada identificó un incremento significativo en las PQRS, que alcanzaron 93.454 casos el año pasado, lo que representa un aumento del 24 % frente a 2024 y del 33 % respecto a 2023.

Además, el ente de control señaló que la problemática se complicó durante la intervención encabezada por William Salgado. Cada mes, en promedio, se reciben 5.836 peticiones y quejas vinculadas a falta de disponibilidad de citas médicas, retrasos en entregas programadas y demoras en autorizaciones.

En relación con las tutelas, la Procuraduría concluyó que “se evidencian falencias en la capacidad operativa de Savia Salud EPS para darles solución y cierre”. Hasta la fecha de emisión del auto de suspensión, se habían incumplido 370 tutelas, equivalentes al 2 % del total interpuesto en 2023.

Por otro lado, los estados financieros de Savia Salud reflejan un panorama preocupante pese a la intervención. “El activo de Savia entre 2022 y 2024 muestra un deterioro significativo, con una caída del -37,97 por ciento, lo que evidencia una reducción importante de la capacidad operativa y financiera de la entidad. Este deterioro se explica principalmente por la drástica disminución del activo corriente en un -67,06 por ciento, mientras que el activo no corriente permanece relativamente estable con un aumento el 3,82 por ciento, pero con composiciones que también generan alertas”, se lee en el documento.

El documento también apunta deficiencias en aspectos como el patrimonio de la EPS y otros indicadores operativos recientes.

Finalmente, frente a esta situación, el auto resalta que “la medida se encuentra satisfecha al considerar que, de no ser William Salgado suspendido provisionalmente, puede continuar incumpliendo sus funciones y obligaciones en detrimento de la vida, salud, dignidad e integridad de los usuarios y afiliados y de la sostenibilidad de la EPS, es decir, reiterar y continuar con las falencias anotadas, sin que se evidencie otro medio menos lesivo de los derechos del disciplinable y permita la garantía de los derechos fundamentales que satisfaga el objetivo que la suspensión provisional”.