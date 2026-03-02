Este domingo 1 de marzo se registró un ataque con explosivos lanzados desde drones contra una estación de Policía en el municipio de Río Iró, en el departamento de Chocó.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía de Chocó, un dron cargado con explosivos lanzó al menos dos artefactos desde el aire, que cayeron en la estación. No se registraron uniformados lesionados ni daños en la infraestructura.

La hipótesis que se maneja en primera instancia es que se trataría de un ataque por parte de un grupo al margen de la ley. En la zona tiene injerencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El hecho causó pánico entre los habitantes de la zona cercana a la estación de Policía. Muchos de los ciudadanos tuvieron que resguardarse.

No es la primera vez que en esta comunidad se registran ataques contra la fuerza pública. El pasado 30 de enero, hombres armados, que presuntamente pertenecerían al ELN, habrían atacado la estación con ráfagas de fusil y el lanzamiento de una granada.

La misma estación fue atacada en varias ocasiones el año pasado.

La misma Policía empezó las investigaciones para tomar medidas de seguridad y dar con los responsables.