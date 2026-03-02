BOGOTÁ. La Fiscalía informó este lunes en un comunicado que un juzgado penal especializado de Antioquia condenó al hoy jefe de la disidencia de la Segunda Marquetalia, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, a 37 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo agravado.

“Los hechos que motivaron la sentencia están relacionados con la muerte de cuatro integrantes del Ejército Nacional en zona rural de Turbo (Antioquia), el 2 de julio de 1997, cuando el hoy condenado fungía como integrante del entonces secretariado de las FARC – EP y máximo cabecilla del bloque noroccidental”, se lee.

Indica además el ente acusador que las víctimas pertenecían a la Brigada XVII. Inicialmente, tres de ellas resultaron heridas en un enfrentamiento armado con los frentes 5, 18, 57 y 58. Se trataba del capitán Carlos Enrique Vidal Aponte y los soldados William Amado Suárez e Iván Ramírez Muñoz, quienes fueron trasladados para que el enfermo de combate Fabio Pineda Serna los atendiera.

El organismo de investigación penal recordó en su relato de los hechos que “hombres armados llegaron al lugar donde los militares recibían los primeros auxilios y se llevaron a cinco uniformados en contra de su voluntad. Luego de presentarlos ante otros jefes de estructura, les causaron la muerte a los tres heridos y al enfermero; mientras que al sargento Pedro José Guarnizo Ovalle lo secuestraron y mantuvieron en cautiverio hasta el 5 de mayo de 2003, día en el que fue rescatado”.

Y la Fiscalía concluyó en su pesquisa que el actuar violento respondió a las directrices que alias Iván Márquez impartió a los diferentes frentes a su cargo para que ejecutaran homicidios y secuestros con fines extorsivos contra miembros de la fuerza pública.