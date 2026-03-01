El Ejército Nacional tiene encendidas las alarmas justo antes de la jornada electoral del 8 de marzo. Este domingo 1 de marzo soldados localizaron un campo minado improvisado en la vía Rovira–Roncesvalles, Tolima, evitando así un posible atentado.

De acuerdo al Ejército, el hallazgo se registró en la vereda El Real, jurisdicción del municipio de Rovira. Las tropas del Batallón de Infantería N.° 18 coronel Jaime Rooke, adscritas a la Sexta Brigada del Ejército Nacional, detectaron múltiples artefactos explosivos improvisados. Eran 43 dispositivos listos para ser activados.

Además de ubicar los explosivos, soldados del Ejército acordonaron la zona y ejecutaron su destrucción controlada, evitando un atentado en el corredor vial que conecta con Roncesvalles.

La institución militar indicó que los artefactos habrían sido instalados por el grupo armado organizado residual Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura Joaquín González, con el propósito de atacar a la Fuerza Pública.

Fuerzas Militares y Policía sostienen combates contra disidencia de ‘Iván Mordisco’ desde la madrugada de este domingo

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional llevan a cabo este domingo una operación en contra de la estructura armada que lidera ‘Iván Mordisco’ en el departamento del Guaviare.

Según información del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la ofensiva “se ejecuta con estricto respeto por los Derechos Humanos y aplicación irrestricta del Derecho Internacional Humanitario, en cumplimiento de la Constitución y la ley”. Se adelanta desde la madrugada de este 1 de marzo.

Para el Ministerio de Defensa, las acciones ofensivas en contra de este grupo armado se sustentan en los “múltiples acciones criminales en la región” que han llevado a cabo. Solo en 2026 el homicidio rural ha aumentado 45 % frente al mismo período del año anterior en Guaviare, según cifras de esta cartera.

De acuerdo con la DIJIN de nuestra, el homicidio en el Guaviare se concentra en la zona rural, donde los Grupos Armados Organizados ilegales son la principal amenaza contra la vida, “situación que exige una respuesta firme, proporcional y ajustada a la ley para proteger a la población”.

El Estado está empleando todas sus capacidades legítimas para proteger la vida, la integridad y las libertades de la población, restablecer el orden y garantizar condiciones de seguridad en el territorio”, sostuvo Sánchez.

Esta acción de las Fuerzas Militares se suma a los esfuerzos del Ministerio de Defensa por desmantelar el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el que se ofrecen recompensas por los principales cabecillas de esta organización criminal.

Por ‘Antonio García’ ofrecen una recompensa de hasta 3.076 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Por ‘El Profesor’, ‘Gavilán’ y ‘Humberto’ una recompensa de hasta de 600 SMLMV y por ‘David’ una recompensa hasta de 15 SMLMV.

“Ofrecemos millonarias recompensas por información que permita neutralizar a estos homicidas de líderes sociales, defensores de DD. HH y sus familias”, manifestaron.