Las autoridades sanitarias confirmaron seis casos de tosferina en la comunidad indígena U’wa, asentada en el municipio de El Cerrito, donde desde hace más de un mes se registran afecciones respiratorias persistentes, especialmente en niños y bebés.

Según voceros de la comunidad y personas que han denunciado la situación, el número de contagios sería superior al consolidado en los registros hospitalarios, mientras que el acceso a jornadas de vacunación y brigadas médicas ha sido insuficiente.

Por otro lado, el alcalde de la localidad, Luis Felipe Rivera, advirtió que podría existir un subregistro frente a la magnitud real del brote. “Según el cabildo de los U’wa, son más de 100 personas infectadas, pero en los datos de quienes sí han llegado al hospital tenemos seis casos, incluidos niños; por eso no tenemos certeza y pedimos la intervención de la Secretaría de Salud Departamental para abrir el diálogo con la comunidad y permitir la vacunación”.

En el territorio también persisten barreras culturales que han dificultado la aplicación de vacunas, situación que complica las labores de prevención.

Además, habitantes del sector expresaron su inquietud por la falta de campañas activas de inmunización, la ausencia de brigadas permanentes de salud pública y la limitada información oficial sobre el alcance del brote. Asimismo, advierten que no se ha establecido un cerco epidemiológico efectivo y que podría existir un número mayor de afectados sin diagnóstico confirmado.

Por su parte, la tosferina es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves en la población infantil, por lo que las autoridades buscan fortalecer la atención médica y avanzar en acuerdos con la comunidad para frenar la propagación.

Finalmente, desde la administración municipal insistieron en el llamado a la Secretaría de Salud de Santander para que acompañe las acciones en el territorio y se evite que la situación empeore.