Las autoridades sanitarias de Colombia confirmaron este viernes los tres primeros casos de sarampión detectados en los últimos diez años en el país, todos en personas que viajaron al exterior recientemente, informó el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.

“Hemos tenidos tres casos confirmados de sarampión, todos ellos importados de personas que viajaron al exterior, y por supuesto seguimos controlando no solamente a estas personas, sino a quienes han estado en exposición con estos individuos que tuvieron la enfermedad”, expresó Jaramillo en un video.

Este son los primeros casos importado en los últimos diez años en Colombia, país declarado libre de sarampión autóctono desde el 24 de enero de 2014 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Queremos recomendarle desde hoy a los colombianos y las colombianas la necesidad de que tengan una dosis de refuerzo (de la vacuna contra el sarampión) si piensan viajar a países como México, Estados Unidos y Canadá”, añadió el ministro, quien recordó que desde 1994 Colombia vacuna a sus niños contra esa enfermedad.

La directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Diana Marcela Pava, recordó que Colombia no tiene casos autóctonos.

El sarampión, según recordaron, es una enfermedad “altamente contagiosa pero prevenible mediante la vacuna”. Las dosis contra el sarampión y la rubéola están disponibles de manera gratuita en más de 3.000 puntos en todo el país.

El pasado sábado, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) anunciaron que estaban investigando un caso sospechoso de sarampión en un hombre de 30 años con antecedentes de viaje internacional.