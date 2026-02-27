La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo el pasado miércoles 18 de febrero una llamada telefónica con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, con quien dijo que se reunirá “próximamente”, días después de que la Cancillería colombiana anunciara un “posible” viaje de la líder chavista esta semana al país cafetalero.

Lea más: Nequi alertó sobre nueva modalidad de estafa digital: así operan y cómo proteger su cuenta

Desde la Cancillería de Colombia se informó que ambos líderes sostuvieron una llamada en la que se definió la organización de una visita oficial que se celebraría el 14 de marzo en Cúcuta, en una zona fronteriza clave para las relaciones entre los dos países.

El objetivo de la reuinión es “seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”, expresó Delcy.

Y añadió que “seguimos impulsando una relación de entendimiento y beneficios compartidos para el bienestar de nuestros pueblos”.

Ver más: Camión que transportaba a militares se accidentó en la vía Itaibe – Paicol

Petro habló por teléfono a principios de enero con Rodríguez, la invitó a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Maduro.

A juicio de Rosa Villavicencio, la “continuidad” que supone que Rodríguez siga al frente de Venezuela -era vicepresidenta de Maduro- “ha evitado un derramamiento de sangre, ha evitado conflictividad mayor y quizás violencia en las calles”.