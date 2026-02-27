Nequi emitió una advertencia a sus usuarios ante el incremento de reportes relacionados con una nueva modalidad de estafa digital que busca robar datos personales, contraseñas y dinero de las cuentas.

Según informó la plataforma, los delincuentes están utilizando mensajes engañosos que aparentan ser comunicaciones oficiales. Estos pueden llegar a través de SMS, redes sociales o aplicaciones de mensajería, y suelen incluir enlaces falsos o solicitudes urgentes para “verificar”, “actualizar” o “bloquear” la cuenta por supuestos motivos de seguridad.

La modalidad se basa en técnicas de suplantación de identidad e ingeniería social. Los estafadores envían mensajes con apariencia legítima para generar confianza y crear un sentido de urgencia en la víctima.

Al hacer clic en los enlaces o responder a la comunicación, la persona es redirigida a páginas que imitan el diseño oficial de la aplicación. Allí se le solicita ingresar datos sensibles como contraseñas, códigos de verificación o información personal. Una vez obtenidos estos datos, los delincuentes pueden acceder a la cuenta real y realizar transferencias no autorizadas.

Nequi reiteró que nunca solicita contraseñas completas ni códigos de verificación por mensajes externos o enlaces no oficiales.

¿Qué hacer si sospecha de fraude en Nequi?

La plataforma recomendó actuar de inmediato si existe sospecha de que la cuenta fue comprometida: