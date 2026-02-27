En la tarde de este viernes 27 de febrero se registró el accidente de camión que transportaba personal del Ejército en la vía Itaibe – Paicol, la cual comunica a los departamentos del Cauca y Huila.

Según información preliminar, el vehículo siniestrado en que se movilizaban varios uniformados habría rodado por un abismo. Al parecer, un subteniente murió y al menos 17 militares resultaron heridos.

Se conoció que los uniformados estaban adscritos a la Novena Brigada del Ejército.

De acuerdo con información publicada por ‘Blu radio’, los militares se encontraban en la zona adelantando un procedimiento de captura a un explosivista de las disidencias; sin embargo, habría intervenido la comunidad por lo que se vieron obligados a evacuar.