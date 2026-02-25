Una nueva masacre mantiene conmocionado al país. Tres personas fueron asesinadas en una vía rural que conduce al casco urbano del municipio de Titiribí, en el suroeste de Antioquia.

Los cuerpos fueron hallados por la comunidad de la Vereda Zabaleta que alertó inmediatamente a las autoridades, las cuales se trasladaron hasta la escena del crimen. Los cadáveres se encontraban a un lado de vía junto a un carro.

Según información preliminar, las víctimas habrían sido sacadas de una finca y luego fueron asesinadas a bala en la vía destapada.

Por el momento, las autoridades adelantan investigaciones para dar con el paradero de los responsables y establecer los móviles del crimen.

