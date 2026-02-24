Un hombre muerto fue el saldo que dejó un violento asalto con explosivos que se registró sobre las 11:50 de la mañana de este martes, 24 de febrero, en el corregimiento de Piedra Sentada, ubicado en el sur del departamento del Cauca.

De acuerdo con lo que se conoció gracias a la información revelada por las autoridades, el hecho ocurrió puntualmente en la entrada vial al sector de Los Hubos, en donde hombres armados interceptaron un vehículo de valores y activaron un artefacto explosivo improvisado.

Según la información preliminar que dieron a conocer varios medios locales de comunicación, unidades de la Policía Nacional que se desplazaban cerca de la zona llegaron al lugar de los hechos tras recibir el reporte de lo ocurrido, pero fueron recibidos a disparos por parte de los asaltantes.

En medio del fuego cruzado, al parecer, el conductor de un vehículo de carga pesada —que también transitaba por el sector— habría sido alcanzado por un proyectil de arma de fuego y falleció en el lugar. No obstante, la autoridades pertinentes ya se encuentran adelantando la respectiva investigación, en aras de

Tras cometer el hurto, los responsables huyeron utilizando vías terciarias. Organismos de seguridad adelantan operativos para dar con su paradero.